“Amici”, Ricky Martin a Laura Pausini: “Il tuo sedere è perfetto”

Tra gli ospiti della prima puntata del serale della 18esima edizione di “Amici” Laura Pausini e Biagio Antonacci, che hanno fatto da giudici durante la seconda sfida della serata, quella tra Mameli (cantante, Bianchi) e Vincenzo (ballerino, Blu).



Durante l'incursione in studio, la cantante di Faenza e Ricky Martin, che sono molto amici, hanno regalato al pubblico un simpatico siparietto legato alle loro forme fisiche. Il re del pop ha mostrato un video di Laura mentre si cimenta nella zumba e le ha fatto i complimenti per il fondoschiena: “Laura non ti devi preoccupare, il tuo sedere è il sedere per eccellenza”, ha affermato l'artista quando la Pausini si è difesa spiegando di sentirsi "sviluppata" in alcune parti del corpo.