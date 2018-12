“Amici”, nella sfida a squadre ‘Sparta’ batte ‘Atene’

Se Atene piange, Sparta…ride. Sì, perché durante la puntata odierna di “Amici” la sfida a squadre va a al team guidato da Tish. E così tutta la squadra di Giordana Angi ha dovuto indossare le felpe rosse della sfida a eliminazione diretta. L’unico punto di Atene l’ha ottenuto Mimmi contro Arianna nella prima sfida di ballo – nel passo a tre. Le due sfide di canto hanno sorriso entrambe a Sparta con Alberto e Tish che sulle note di ‘There must be an Angel playing with my heart’ degli Eurytmichs -rivisitata con i pezzi di Alberto tradotti in italiano- hanno avuto la meglio sul duetto Daniel-Giordana e la loro interpretazione di ‘Complici’. Il tenore messinese ha portato un altro punto battendo nuovamente Daniel, stavolta con l’aria ‘La donna è mobil’ dal ‘Rigoletto’. Fino al punto decisivo vinto da Mowgli con la sua breakdance. Nulla da fare quindi per Marco.