"Amici", nella scuola è il momento della sfida a squadre

La squadra di Giordana Angi comprende Mameli, Alessandro Casillo, Daniel Piccirillo per il canto; Giusy Romaldi, Mimmi e Marco Alimenti per la danza. Nel gruppo di Tish ci sono invece i cantanti Giacomo Eva, Jefeo, Alberto Urso e i ballerino Miguel Chavez, Arianna Forte e Mowgly.



Davanti a loro i professori della scuola: Rudy Zerbi, Stash e Alex Britti per il canto; Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens per la danza.