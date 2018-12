“Amici”, Mameli canta “Zingara” in diretta ma non basta

La Festa dell’Immacolata non parte nel migliore dei modi per la squadra di Giordana Angi. Mameli, il cantante del team ‘Atene’ risponde alla sfida di Rudy Zerbi, che gli aveva dato la possibilità di cantare ‘Zingara’ in alternativa a ‘Mare mare’ di Luca Carboni -pezzo che il giovane artista aveva declinato. Anche il famosissimo pezzo di Iva Zanicchi però non è bastato a Mario Castiglione – questo il vero nome di Mameli – per soddisfare Rudy Zerbi: “Non hai fatto nulla di originale, una terzina che ha origine antichissime e non l’hai rivisitata in modo moderno come ti avevo chiesto”. A causa della performance non all’altezza delle richieste del suo professore di canto, Mameli non ha partecipato alla puntata di sabato e si è accomodato direttamente in sala relax.