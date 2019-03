“Amici”, lite tra giurati: Alessandra Celentano attacca tutti

Lite in diretta ad “Amici” tra Alessandra Celentano e gli altri giurati. Pomo della discordia: l’ammissione di Mowgli, nome d’arte di Cristian Bilardi, che è finito davanti ai giudici per accedere al serale della trasmissione, grazie all’alto punteggio ottenuto. “Ha avuto un aiutone dai professori e un aiutone dai ragazzi”, sostiene la coreografa ed ex ballerina. Ma gli altri cinque non ci stanno: “La parola aiuto è fastidiosa, stai offendendo tutti”, risponde Rudy Zerbi. Ma Celentano non si scompone e insiste: “Vi siete resi conto che con il mio voto non avrebbe avuto questa opportunità, lo avete aiutato”. Tutti i giurati giustificano però i risultati del ragazzo, definendolo non bravo, ma “eccellente”. “Io ho detto solo la verità”, taglia corto l’ex ballerina. E qui interviene anche la conduttrice, Maria De Filippi: “Non è proprio la verità, è il tuo pensiero”, sostiene, facendo da paciere.