"Amici", Giordana si emoziona pensando alla ex fidanzata

Si avvicina il serale di "Amici", che prenderà il via il 30 marzo su Canale 5 e i ragazzi sono concentratissimi sulle esibizioni. Ballerini e cantanti lavorano a più non posso per perfezionarsi ma talvolta le emozioni hanno la meglio. In sala prove, infatti, Giordana (cantante dei Bianchi) si commuove cantando "Margherita" di Riccardo Cocciante: "A un certo punto mi viene da dire il suo nome... può essere che in diretta mi prende il lapsus e lo dico!".