"Amici", Alberto confessa il suo amore per Emma Marrone

“È una cantante e ballerina. Ma non ti posso dire chi è perché la consoci”. A parlare è Alberto che durante le sue lezioni di canto svela al maestro Pino Perris di pensare a una ragazza in particolare ma di cui non vuole assolutamente svelare il nome.



Il professore riesce a strappargli qualche indizio e alla fine lo convince a scrivere il nome della ragazza su un foglietto. Alberto esegue assicurandosi, però, che le telecamere non lo riprendano. Ma qualcun altro legge il foglio e si lascia scappare il nome 'Emma'.



Ed è proprio Emma Marrone, ospite nell’ultima puntata del serale di “Amici”, come membro speciale della giuria, la donna in questione. Alberto come la conquisterebbe? “Intanto le comprerei un mazzo di rose”, ma Emma non gradisce e tra le risate dello studio e l’imbarazzo del cantante dice: “Mi portano una sfiga terribile, cominciamo male…”.



Poi però lascia aperto uno spiraglio: “Dicono che io sia una donna impegnativa, ma magari se ti impegni…”