"Amici 18", Rafael vince la categoria di ballo e ottiene audizione alla Compagnia Nazionale Spagnola di Danza

Tante le emozioni in questa finale di "Amici 18", che ha visto arrivare alle battute conclusivi i due cantanti Alberto e Giordana. Nonostante l'eliminazione degli altri due ballerini in gara, Rafael si porta a casa più di una soddisfazione: il premio per la categoria ballo, un posto nel prossimo spettacolo del coreografo, regista teatrale e ballerino Giuliano Peparini ispirato all'opera "Lucrezia Borgia" di Victor Hugo, e infine un'audizione alla Compagnia Nazionale Spagnola di Danza di Madrid.



A dispetto dunque della delusione per non essere riuscito ad arrivare alla vetta, il talento di Rafel è stato riconosciuto in più di un modo e visibilmente commosso, il ragazzo ringrazia ancora una volta i presenti per la possibilità che gli è stata concessa.