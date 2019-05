Durante la terza puntata di "All Together Now" la concorrente Desiriè ha conquistato il muro dei 100 giudici cantando "Rollin' on the River". Tutti tranne uno. Il giudice Cizco, infatti, non si è alzato per votare la donna e subito si è attirato le critiche dei suoi colleghi. La conduttirice del programma musicale di Canale 5, Michelle Hunziker, gli ha chiesto il perchè e lui si è giustificato così: "Sono stupito di essere l'unico a non essermi alzato".



Con quel punto l'energica Desiriè avrebbe avuto la possibilità di andare direttamente in finale e, invece, dovrà gareggiare nella semifinale che si svolgerà durante la quinta puntata del programma.