Tennis, Nick Kyrgios cuore d'oro: regala 200 dollari per ogni ace alle vittime degli incendi in Australia

Sul circuito di tennis è conosciuto per le sue bizze in campo: spacca racchette, discute spesso e volentieri, anzi litiga, con gli arbitri, improvvisa felini servizi dal basso per disorientare l'avversario. Eppure proprio lui, Nick Kyrgios, il bad boy della racchetta, si è segnalato per un gesto di solidarietà a favore dell'Australia che brucia: ha promesso 200 dollari alle famiglie colpite dai roghi per ogni ace messo a segno in occasione della Atp Cup, il torneo a squadre che si sta disputando in questi giorni in varie città del Paese.