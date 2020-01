Australia, in campo la Marina per evacuare gli sfollati dalle spiagge

Australia, la grande fuga per scappare dai roghi Afp 1 di 14 Afp 14 di 14 Afp 14 di 14 Afp 14 di 14 Afp 14 di 14 Afp 14 di 14 Afp 14 di 14 Afp 14 di 14 Afp 14 di 14 Afp 10 di 14 Afp 11 di 14 Afp 12 di 14 Afp 13 di 14 Afp 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Marina australiana interviene per mettere in salvo le migliaia di persone rimaste intrappolate sulle coste per sfuggire alle fiamme che stanno devastando l'Australia. I soldati stanno cercando di evacuare le persone in difficoltà, in particolare nella città di Mallacoota, sulla costa di Victoria.