L'Australia brucia: migliaia di evacuati, 2 morti sull'isola del Canguro

Decine di migliaia di persone sono state evacuate da tre Stati del sudest dell'Australia a causa degli incendi che continuano a devastare il Paese: intanto il premier Scott Morrison ha annunciato che sono stati chiamati 3mila riservisti per far fronte alla crisi. Si registrano due vittime in seguito ai violenti roghi che stanno devastando l'Isola del Canguro, lungo la costa meridionale dell'Australia, davanti alla città di Adelaide.