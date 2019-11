Serie A, Torino-Inter 0-3: nerazzurri sempre a -1 dalla Juve

Nel terzo anticipo della 13a giornata di Serie A, l'Inter batte 3-0 il Torino e rimane in scia alla Juve, sempre prima con un punto di vantaggio. Su un campo al limite della praticabilità, a sbloccare la gara è Lautaro Martinez al 12', bravo a involarsi verso Sirigu e a superarlo in diagonale. Il raddoppio al 32' con De Vrij da pochi passi. Nella ripresa il tris di Lukaku (55'). Infortuni per Belotti e Barella.