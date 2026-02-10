Jutta Leerdam, non solo oro olimpico: testimonial come Kim Kardashian e fidanzata con Jake Paul

La sua immagine è stata scelta da brand di primo piano come Nike, per cui è diventata uno dei volti della collaborazione NikeSKIMS insieme a Kim Kardashian, affiancandosi a star come Serena Williams, Jordan Chiles e Sha'Carri Richardson. "Questa è stata un sogno da quando ho iniziato a pattinare", ha scritto su TikTok nel dicembre 2025 annunciando la partnership con Nike. Le sue partnership includono anche Red Bull, Craft Sportswear e collaborazioni con case di lusso come Dior.