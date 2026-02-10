Jutta Leerdam, non solo oro olimpico: testimonial come Kim Kardashian e fidanzata con Jake Paul
Il suo stile è inconfondibile, caratterizzato dal trucco agli occhi che definisce "la mia firma". La laurea in marketing ed economia commerciale le ha fornito gli strumenti per costruire un brand personale
La Milano Speed Skating Arena ha incoronato Jutta Leerdam. La pattinatrice olandese ha conquistato l'oro nei 1.000 metri femminili con una prestazione da manuale, fermando il cronometro a 1:12.31 e stabilendo il nuovo record olimpico. Un trionfo atteso, che segna la consacrazione definitiva di un'atleta unica nel panorama dello sport invernale: campionessa sul ghiaccio, fenomeno sui social media e icona di stile che ha trasformato il pattinaggio di velocità in un brand milionario.
Non c'è stato nulla da fare per le avversarie: la favoritissima Leerdam ha superato nell'ultima batteria la compagna di squadra Femke Kok, che si è dovuta accontentare dell'argento. L'unica italiana in gara, Maybritt Vigl, ha finito la gara 25esima.
Per la 27enne della località olandese di 's-Gravenzande si tratta della prima medaglia d'oro olimpica, dopo l'argento conquistato proprio nei 1.000 metri a Pechino 2022 alle spalle della stessa Takagi. Una vittoria che arriva al termine di un percorso di crescita costante: sette titoli mondiali, di cui due proprio sui 1.000 metri (2020 e 2023), e tre vittorie su quattro in Coppa del Mondo questa stagione.
Ma Jutta Leerdam è molto più di una pattinatrice eccezionale. Con oltre cinque milioni di follower su Instagram e 2,1 milioni su TikTok, è probabilmente l'atleta olimpica invernale con il maggior seguito sui social media. Un patrimonio digitale che ha saputo trasformare in un impero economico, con collaborazioni che vanno oltre il mondo dello sport.
La sua immagine è stata scelta da brand di primo piano come Nike, per cui è diventata uno dei volti della collaborazione NikeSKIMS insieme a Kim Kardashian, affiancandosi a star come Serena Williams, Jordan Chiles e Sha'Carri Richardson. "Questa è stata un sogno da quando ho iniziato a pattinare", ha scritto su TikTok nel dicembre 2025 annunciando la partnership con Nike. Le sue partnership includono anche Red Bull, Craft Sportswear e collaborazioni con case di lusso come Dior.
La visibilità di Leerdam è esplosa ulteriormente dal 2023, quando ha reso pubblica la relazione con Jake Paul, lo YouTuber diventato pugile professionista. La coppia si è conosciuta attraverso Instagram: Paul l'aveva invitata al suo podcast e la scintilla è scattata immediatamente. Nel 2025 i due si sono fidanzati ufficialmente.
La presenza di Paul, con i suoi 28 milioni di follower su Instagram, ha amplificato l'attenzione mediatica sulla pattinatrice olandese. Il pugile era presente in tribuna alla Milano Speed Skating Arena, in seconda fila con una sciarpa arancione della nazionale olandese, e non è riuscito a trattenere le lacrime alla vittoria della fidanzata. "SONO COSÌ FIERO DI TE", ha scritto su Instagram.
Cresciuta a 's-Gravenzande, Leerdam ha iniziato come giocatrice di hockey su prato prima di appassionarsi al pattinaggio dall'età di 11 anni. I primi successi sono arrivati nel 2017 con i titoli mondiali juniores nell'allround e nei 1.500 metri. Nel 2020 la svolta: primo titolo europeo sui 1.000 metri nonostante un infortunio, poi l'oro mondiale nella stessa distanza.
Il suo stile è inconfondibile, caratterizzato dal trucco agli occhi che definisce "la mia firma". La laurea in marketing ed economia commerciale le ha fornito gli strumenti per costruire un brand personale che va oltre lo sport: è modella, influencer e imprenditrice. In passato ha persino aperto una scuola di pattinaggio insieme all'ex fidanzato Koen Verweij, quattro volte medagliato olimpico.