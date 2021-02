Ilary Blasi presenta la sua capretta, new entry in casa Totti

Ilary Blasi con la sua capretta, new entry in casa Totti IPA 1 di 14 IPA 2 di 14 IPA 3 di 14 Instagram 4 di 14 Instagram 5 di 14 Instagram 6 di 14 Instagram 7 di 14 Parte il "Grande Fratello Vip", l'emozione di Ilary Blasi 8 di 14 Instagram 9 di 14 Instagram 10 di 14 Instagram 11 di 14 Instagram 12 di 14 Instagram 13 di 14 Instagram 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

La capretta tibetana appena arrivata in casa di Ilary e Francesco si troverà in buona compagnia. Nel maggio 2020 la coppia ne aveva adottata un'altra, nera e fulva, che si era aggiunta alle due che già abitavano nel giardino di casa loro. Anche in quell'occasione la più entusiasta era stata Isabel, nonostante la vera appassionata di animali sia Chanel: "Se fosse per lei casa nostra sarebbe uno zoo. Ama tantissimo gli animali, vorrebbe fare la veterinaria", aveva raccontato Totti in passato.

Oltre alle due caprette e alla ormai celebre canadian sphynx Donna Paola protagonista di tanti siparietti social, Totti e la Blasi hanno anche un altro gatto e il labrador Ariel, che nel 2008 ha salvato una ragazza che stava annegando a Ostia. Fortunatamente non hanno problemi di spazio per accoglierli tutti: la loro lussuosa villa all'Eur è immensa ed è circondata da un enorme giardino perfetto per ospitare il loro zoo privato.

