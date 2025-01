Due anni senza Gianluca Vialli, il mondo ricorda il campione "dentro e fuori dal campo"

Gianluca Vialli non ha mai smesso di essere un leader, nemmeno fuori dal campo. Durante Euro 2020 (disputato per via del Covid nel 2021), il suo ruolo nello staff tecnico della Nazionale italiana è stato cruciale, non solo per la sua esperienza tattica ma soprattutto per le sue doti di motivatore. Al fianco del CT e amico di sempre Roberto Mancini, Vialli ha saputo trasmettere alla squadra un senso di unità, determinazione e fiducia. Con la sua presenza, ha ispirato giocatori giovani e veterani, raccontando la sua battaglia personale contro la malattia come un esempio di resilienza. Ogni parola, ogni gesto, ogni sguardo di Vialli portava con sé una carica emotiva capace di trasformare la pressione in energia positiva. Le immagini del suo abbraccio con Mancini dopo la vittoria contro l’Inghilterra a Wembley sono diventate il simbolo di un trionfo che ha unito un intero Paese. Poco tempo dopo annunciò il ritiro dalla nazionale a causa della malattia. Quel successo non è stato solo un’impresa sportiva, ma anche una celebrazione del valore umano e della forza che Vialli ha incarnato fino all'ultimo.