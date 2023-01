Gianluca Vialli, la moglie Cathryn, le figlie Olivia e Sofia: una famiglia molto unita e riservata

La moglie Cathryn

Gianluca Vialli ha sempre protetto la sua famiglia dal mondo effimero dei riflettori. La moglie, Cathryn White Cooper, di origini sudafricane, l'ha sposata in gran segreto il 26 agosto 2003. Solo un comunicato a nozze già avvenute ha reso pubblico l'avvenimento. Cathryn era stata conquistata sembra dopo un corteggiamento durato molti mesi, con lei ha vissuto 20 anni lontanissimi dai social network. Lei non è mai stata un'amante della "distorsione" mediatica, tanto che, come racconta lo stesso ex calciatore, quando veniva definita una "ex modella", mestiere che aveva svolto da giovane per poco tempo, si irritava poiché voleva essere riconosciuta per il suo mestiere, nel quale aveva successo, ovvero l'arredatrice di interni.