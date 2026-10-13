I due palloni entrano in porta © Alerta News
Non capita spesso di vedere due palloni entrare in porta nello stesso momento. Eppure è successo in Cina, durante una partita di seconda divisione tra lo Shaanxi Union e il Foshan Nanshi. Sul risultato di 2 a 0 per i padroni di casa, due palloni sono stati calciati nella stessa porta a distanza di qualche istante l'uno dall'altro. Due tiri, due gol? Non per l'arbitro, che ha applicato correttamente il regolamento, fischiando al termine dell'azione, per poi non convalidare nessuna delle due reti.
Come si è arrivati ai gol
L'azione era nata con il tentativo di un attaccante dello Shaanxi di tenere in gioco la sfera lungo la linea laterale, senza successo. Un avversario del Foshan ha subito battuto la rimessa con un nuovo pallone, mentre l'altro ha continuato a rotolare sulla linea per poi essere rigiocato come se non fosse mai uscito. La prima azione, quella "corretta", è proseguita con lo Shaanxi che ha recuperato la palla dopo la rimessa laterale degli avversari andando dritto in porta: il tiro dal limite dell'area è stato parato dal portiere e poi ribattuto in rete da un altro attaccante per il più semplice dei tap-in.
Contemporaneamente però anche l'altro pallone ha varcato la linea di porta: era stato, infatti, calciato da un giocatore del Foshan, Mame Ndiaye - 29enne senegalese cresciuto nella Primavera del Brescia -, che ha indirizzato intenzionalmente la sfera verso la propria porta, col chiaro intento di fermare l'altra azione pericolosa degli avversari. Obiettivo riuscito, dal momento che l'arbitro ha dovuto annullare le due reti, applicando alla lettera il regolamento e spegnendo l'entusiasmo dei tifosi.
Cosa dice il regolamento
Il direttore di gara ha applicato infatti la regola 5 del gioco del calcio, come da manuale dell'International Football Association Board. Essa prevede che la presenza di un secondo pallone in campo non porti automaticamente all'interruzione se non interferisce con l'azione. Tuttavia, in questo caso l'altro pallone entra direttamente nell'azione insieme a quello di gara, creando un'evidente interferenza e ostacolo per la difesa e il portiere. Il gesto antisportivo è costato a Ndiaye l'ammonizione e non è servito a evitare la sconfitta della sua squadra, che alla fine ha perso il match per 5-1.