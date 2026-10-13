L'azione era nata con il tentativo di un attaccante dello Shaanxi di tenere in gioco la sfera lungo la linea laterale, senza successo. Un avversario del Foshan ha subito battuto la rimessa con un nuovo pallone, mentre l'altro ha continuato a rotolare sulla linea per poi essere rigiocato come se non fosse mai uscito. La prima azione, quella "corretta", è proseguita con lo Shaanxi che ha recuperato la palla dopo la rimessa laterale degli avversari andando dritto in porta: il tiro dal limite dell'area è stato parato dal portiere e poi ribattuto in rete da un altro attaccante per il più semplice dei tap-in.