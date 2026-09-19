Millwall-West Ham, ecco perché è il derby più violento del mondo: quando la rivalità nasce... sul posto di lavoro

Nel 2009 il derby tornò a fare notizia a livello globale durante un incontro di Coppa di Lega. Le strade intorno allo stadio si trasformarono in un campo di battaglia: un tifoso del Millwall fu accoltellato al petto fuori dall'impianto e la partita fu interrotta più volte a causa di tre massicce invasioni di campo da parte dei tifosi del West Ham. La giornata passò alla storia come la "rivolta di Upton Park", dal nome dello stadio che per oltre un secolo ha ospitato le partite casalinghe degli Hammers. Nella storia sono stati diversi i morti, centinaia i feriti e gli arresti. Un bilancio che avrebbe potuto essere ben più grave se non fosse che i "dockers derby" sono stati sempre più rari.