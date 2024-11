Zucchero regala il suo secondo album di cover: "Un inno alla vita... con una vena malinconica"

Un album che sembra, nella scelta dei brani, incentrato sull'amore e sulla vita... Qual è il fil rouge che lega le canzoni che hai inserito?

Alcuni mi hanno detto di averci sentito un velo di malinconia. Per me non è disco malinconico, certo questa è un po' la mia natura, ma qui meno del solito. Anzi è un inno alla vita, raccontando però delle cose anche un po' crude. C'è il grande amore, quello incondizionato, con la A maiuscola di "With or without you" o del brano dei Killers, "My Own Soul Warning", che io ho tradotto, non proprio letteralmente, in italiano con "Per Amor che muovi il sole', un vero manifesto dell'amore. Quando l'ho scelta l'ho fatto perché mi è piaciuta subito la sua energia un po' springsteeniana. Cercavo un brano per gli stadi, da fare in anteprima come una sorpresa, questa mi sembrava quella perfetta. Poi quando sono andato invece a tradurre il testo, ho visto che non parlava la stessa lingua della musica, era "scollato" dal suono. Ecco perché l'ho riscritta in italiano con un testo diverso. In “Una come te”, invece, anche questa tradotta in italiano, ho mantenuto il testo di “Chinatown” dei Bleachers, perché parla di un tema, che mi sta molto a cuore, quello delle gang di ragazzini giovani, che si sparano per una scarpa, per un telefonino, episodi di cronaca di tutti i giorni. Una problematica che mi spaventa. Questo non dare un senso alla vita... mi preoccupa molto. Era un fenomeno di cui volevo parlare e qui se ne parlava.