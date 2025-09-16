Zucchero compie 70 anni che celebra con 12 concerti all'Arena

Il re del rock-blues italiano festeggia questo traguardo sul palco che più di ogni altro lo ha celebrato nella sua carriera
© Ufficio stampa
Il 25 settembre Zucchero Sugar Fornaciari compie 70 anni e celebra questo traguardo con una serie di eventi unici. Al via da martedì 16 settembre, il ritorno live all'Arena di Verona, il palco che più di ogni altro lo ha celebrato nella sua carriera. Sarà un'overdose d'amore e di musica: dodici show (prodotti da Friends & Partners), di cui i primi 9 già sold out. Ogni serata sarà un viaggio nella musica e nell'anima dell'artista: 16 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25 - 26 e 28 settembre e 6 - 7 e 8 ottobre.
Zucchero per l'occasione torna protagonista sul palco dell'Arena di Verona e continua a collezionare record su record nell'anfiteatro veronese, consolidando un legame unico con uno dei palcoscenici più ambiti al mondo. Con oltre 600 mila spettatori arrivati da ogni angolo del pianeta per i suoi 54 show tenuti a oggi nella prestigiosa cornice veneta, è stato il primo artista a esibirsi per 22 serate in un solo anno (da settembre 2016 a settembre 2017) e detiene il primato di artista con 14 concerti consecutivi (tra aprile e maggio 2022).
Con lui sul palco, a suonare i suoi più grandi successi, la fedele super band composta da Polo Jones (Musical director, bass), Kat Dyson (guitars, bvs), Peter Vettese (hammond, piano and synth), Mario Schiliro` (guitars), Adriano Molinari (drums), Nicola Peruch (keyboards), Monica Mz Carter (drums, percussions), James Thompson (horns, bvs), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (horns), Carlos Minoso (horns) e Oma Jali (backing vocals).
Sono disponibili "Spirito DiVino 30th Anniversay", edizione speciale dell'album "Spirito DiVino" in occasione dei 30 anni dalla sua pubblicazione nei formati digitale, vinile crystal doppio lp, doppio cd digipack e speciale box deluxe numerato a tiratura limitata, e "Discover II - International Edition", il secondo progetto di cover in cui Zucchero rivisita alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita reinterpretandole con il suo tocco personale nei formati digitale, cd, doppio vinile e box deluxe in tiratura limitata e numerata in triplo lp e cd.
