Zucchero compie 70 anni che celebra con 12 concerti all'Arena

Il 25 settembre Zucchero Sugar Fornaciari compie 70 anni e celebra questo traguardo con una serie di eventi unici. Al via da martedì 16 settembre, il ritorno live all'Arena di Verona, il palco che più di ogni altro lo ha celebrato nella sua carriera. Sarà un'overdose d'amore e di musica: dodici show (prodotti da Friends & Partners), di cui i primi 9 già sold out. Ogni serata sarà un viaggio nella musica e nell'anima dell'artista: 16 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25 - 26 e 28 settembre e 6 - 7 e 8 ottobre.