Zachary Levi, la star di "Shazam!" rivela: "Ho pensato al suicidio"

Il 38enne attore americano, protagonista in tv sella serie "Chuck", ha ammesso che durante il 2018 ha sofferto di attacchi panico e di una gravissima forma di depressione con tendenze suicide. "Ho passato un momento nella mia vita in cui semplicemente non volevo più vivere. Ero nel buio più profondo. È una cosa generazionale, ne sono convinto", ha raccontato l’attore, che ha citato i casi analoghi di star come Justin Bieber, Ariana Grande, Britney Spears.



La commedia fantasy di David F. Sandberg racconta la storia di un quindicenne che scopre di poter diventare supereroe semplicemente pronunciando la parola "Shazam", Prodotto dalla Warner Bros, il film è stato il più visto del fine settimana negli Usa con 53,4 milioni di dollari. In Italia ha debuttato al secondo posto con 1.6 milioni di euro: un buon esordio se si pensa alla scarsa popolarità del supereroe nel nostro Paese.