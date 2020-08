Zac Efron sarà uno dei "Tre scapoli e un bebè" nel remake firmato Disney+

Un altro revival, in streaming, si prepara all'orizzonte. Si tratta del film cult degli anni Ottanta "Tre scapoli e un bebè" su cui Disney+ ha deciso di puntare per un remake, che avrà come protagonista Zac Efron. A sua volta adattamento del francese "Tre uomini e una culla", la pellicola targata 1987 aveva originariamente tra gli interpreti Tom Selleck, Steve Guttenberg e Ted Danson.

Zac Efron sarà uno dei... "Tre scapoli e un bebè" 1 di 21 ufficio-stampa 2 di 21 -olycom 21 di 21 -olycom 21 di 21 -olycom 21 di 21 ufficio-stampa 21 di 21 ufficio-stampa 21 di 21 Zac Efron ap-lapresse 21 di 21 -olycom 21 di 21 -olycom 10 di 21 -olycom 11 di 21 Zac Efron ansa 12 di 21 ufficio-stampa 13 di 21 agenzia 14 di 21 ufficio-stampa 15 di 21 -olycom 16 di 21 -olycom 17 di 21 ufficio-stampa 18 di 21 agenzia 19 di 21 Zac Efron ansa 20 di 21 Albrecht Schuch ansa 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Classico della commedia leggera e per famiglie il film è la storia di tre uomini single che condividono lo stesso appartamento e improvvisamente si trovano davanti alla porta di casa una neonata di nome Mary, di cui diventeranno tutti e tre papà tra mille peripezie.

La sceneggiatura della nuova versione Disney è affidata a Will Reichel, mentre non è ancora stato reso noto il nome del regista.

Per Efron sicuramente una bella chance di consolidare la sua carriera cinematografica dopo il grande successo negli anni 2000, nel ruolo di Troy Bolton in “High School Musical”. Tra i protagonisti del revival di “Baywatch”, ma anche di “Ted Bundy – Fascino criminale”, di recente è stato impegnato sul set di “Zac Efron: con i piedi per terra”, serie di documentari targati Netflix in cui fa il globetrotter in giro per il mondo tra Francia, Porto Rico, Londra, Islanda, Costa Rica, Perù e Sardegna alla scoperta di pratiche di vita sostenibili.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI