Yann Tiersen: addio classicismo, benvenuti flussi sonori ambient: nuovo album e tour in Italia

Prima con "All", poi con "Kerber" per arrivare al passo finale rappresentato dal nuovo album "11 5 18 2 5 18" , il musicista si è staccato completamente dal passato, dalle composizioni classiche e classiciste basate solo sul pianoforte. Ora la musica di Tiersen è costruita su iponotici groove, ritmi analogici elettronici, idm, ambient dove il pianoforte non è più l'indiscusso protagonista della scena.

L'album "11 5 18 2 5 18" è nato essenzialmente dalla sperimentazione in studio prima di un'esibizione al festival di sintetizzatori e modulari di Berlino, il Superbooth. A un anno dall'uscita del suo ultimo disco "Kerber", Tiersen si è ritrovato nel suo Eskal Studiot sull'Isola di Ushant a utilizzare campioni di "Kerber" insieme a tracce di "Dust Lane". Ha ricampionato, riprogrammato e ricomposto i brani, creando tracce completamente nuove irriconoscibili dalle loro versioni originali. Laddove "Kerbe"r ha adottato un approccio più sfumato e sottile all'elettronica, "11 5 18 2 5 18" porta l'ascoltatore in nuovi spazi sonori.

Per lanciare il nuovo album, Yann Tiersen ha condiviso due tracce: "16 15 21 12 12" e "2 15 10 5 18", in cui campioni di pianoforte trattati si piegano e si spostano attraverso un'elettronica pulsante e ipnotizzante. Una nuova esperienza straniante e immersiva per ascoltatore, flussi sonori lisergici alla Tangerine Dream, spigolature di Aphex Twin, ritmi cari a Jean Michel Jarre.

Il musicista si è imbarcato in un lungo tour partito a giugno, con date in Messico, America, Canada ed Europa. Cinque sono le date in Italia:

10 LUGLIO MILANO - TEATRO ARCIMBOLDI

11 LUGLIO ROMA - CAVEA AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

12 LUGLIO MARTINA FRANCA (TA) - ATRIO ATENEO BRUNI / PIANO LAB FESTIVAL 2022 IV EDIZIONE

13 LUGLIO BOLOGNA - PARCO CASERME ROSSE / SEQUOIE MUSIC PARK

14 LUGLIO TORINO - PARCO CERTOSA COLLEGNO / FLOWERS FESTIVAL