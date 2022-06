Il Medimex di Taranto chiude con le emozioni del concerto di Nick Cave

Nick Cave and the Bad Seeds in concerto

Nick Cave and the Bad Seeds in concerto

Nick Cave and the Bad Seeds in concerto

Nick Cave and the Bad Seeds in concerto

Nick Cave and the Bad Seeds in concerto

Nick Cave and the Bad Seeds in concerto

Nick Cave and the Bad Seeds in concerto

Nick Cave and the Bad Seeds in concerto

Con i 7mila spettatori che hanno gremito l'arena concerti sul lungomare per essere travolti dalle emozioni del concerto di Nick Cave & the Bad Seeds, si è chiusa la prima parte dell'edizione 2022 del Medimex, il Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds.