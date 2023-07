L'ottava edizione del festival nel bosco sta per arrivare con tante novità e una line-up ghiotta. Dal 20 al 23 luglio a Cassano Magnago in provincia di Varese, performance live e dj set, campeggio, workshop, attività all’aperto a ritmo di "dance dance dance". Per quest'anno è infatti questo il concept del festival, un mantra che accompagnerà tutti i giorni del festival facendo ballare il pubblico in ogni momento.

La ricca line-up da poco annunciata conferma come il Woodoo Fest resti uno dei festival più attenti per proposta artistica, un'experience immersiva che il pubblico potrà vivere per tutti i quattro giorni di festa, in una sorta di nuovo mondo, trasportato in un luogo futuristico in cui musica e natura, luci da club e palchi nel bosco, convivono perfettamente.

Woodoo è pronto quindi a portare tutti nel bosco per ballare la musica del futuro.

L’evento è prodotto dall’associazione culturale Le Officine con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago.

I biglietti sono disponibili solo sulla piattaforma di ticketing e discovery DICE.



Ma ecco la line-up completa di quest'edizione che sottolinea una forte contaminazione tra musica live e dj set, con una selezione di artisti della scena italiana ed internazionale:



Giovedì 21

Bluem live

Belize (unica data estiva) live

Cosmo dj set

Mael dj set

The Caracal Project (FR) dj set

Venerdì 22

Adiel dj set

Dov’è Liana (FR) live

Ferrari dj set

Il Cairo live

Lucio Corsi live

Materazi Future Club live

Sabato 23

Ivreatronic dj set

Oden & Fatzo (FR) live

Planet Opal live

Tamburi Neri live

This Is Not dj set

Whitemary live