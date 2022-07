Woodoo Fest 2022: la musica nel bosco per cinque giornate di energia positiva

Leggi Anche Nasce in Toscana il primo Festival del Suono: dal 14 al 31 luglio tra i borghi di Santa Luce e Lari

, dj e producer arrivato in cima alle classifiche con “La Canzone Nostra” e tutte le hit contenute in “OBE” e del nuovissimo album “OLTRE”, in compagnia del live di, l’onirica voce di “Magica Musica”;, la rivelazione indie dell’ultimo anno;che torna per replicare il clamoroso concerto sold out del 2019 nella sua provincia di Varese; la regina della scena musicale milanesee l’energico rock transgenerazionale dei. Tra le attrattive di quest’anno torna il Woodoo Camping, un’ampia area campeggio ampliata e ricca di attività, workshop, cinemino, concerti e talk per intrattenere e informare le persone sui temi di eco-sostenibilità, diversità e sessualità in collaborazione con il collettivo Making of Love.

LA LINE UP COMPLETA

Mercoledì 20 Luglio

Giovedì 21 Luglio

Venerdì 22 Luglio

Sabato 23 Luglio

Domenica 24 Luglio

Massimo PericoloNello TaverGeneric AnimalNicolaj Serjotti20025XSAfterparty: LE GUNS dj setArieteBnkr44Giuse The LiziaDerianskyCentomila CarieAfterparty: LINOLEUM dj setMace dj setVenerusCeriVVSibode djDjstivoAfterparty: THIS IS NOT dj setMyss KetaBig MamaCmqmartinaPopulous dj setLaila Al HabashDumbo Gets MadAfterparty: House of PROTOPAPA dj setThe Zen CircusNaska & PanettiTutti FenomeniPost NebbiaZilianiAfterparty: Karaoke live di ARIELE FRIZZANTE