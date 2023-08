Nessun'altra notizia

Al momento non si hanno ulteriori notizie sul progetto né se il nuovo film vedrà tornare alla regia Patty Jenkins, nè se sarà ambientata nel mondo contemporaneo, idea da lei stessa suggerita dopo che le precedenti pellicole si erano svolte in altre epoche. Da dicembre a oggi tutti avevano perso la speranza di tornare a vedere la Principessa delle Amazzoni al cinema, dopo qualche apparizione fugace in "Shazam! Furia degli Dei" e "The Flash" (che comunque erano stati girati in precedenza). A febbraio James Gunn e Peter Safran hanno presentato i prossimi progetti dei DC Studios, parlando dei nuovi film dedicati a Batman e Superman, senza appunto far parola di una nuova avventura cinematografica di Wonder Woman.