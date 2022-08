Will Smith e Jada Pinkett si mostrano in pubblico per la prima volta dallo schiaffo agli Oscar

Smith indossava una

polo blu

pantaloni eleganti

e un paio diin pendant. Ai piedi scarpe da ginnastica bianche, mentre in testa un berretto blu scuro per proteggersi gli occhi dal sole. Tutta in nero, invece, la Pinkett che ha optato per camicia e pantaloni, con maxi-camicia a quadri legata in vita.

Appena pochi giorni fa Chris Rock era tornato a parlare di quanto accaduto la notte degli Oscar. "Chiunque abbia detto che la parole feriscono - aveva ironizzato - non ha mai preso

un pugno in faccia

profondamente pentito

". A fronte di queste parole, Smith si era detto, ancora un volta, "" definendo "inaccettabile" il suo comportamento. Con un video pubblicato sui social, l'attore aveva poi chiesto scusa anche alla famiglia di Rock e a tutte le persone che sono state ferite dal suo gesto.