Will Smith confessa in lacrime: "Mio padre mi picchiava, ho ancora le cicatrici"

Ospite del "Red Watch Talk" di Facebook, condotto dalla moglie Jada Pinkett Smith, Will Smith ha concesso molte confessione intime e lati inediti della sua storia privata. Tra le altre cose ha parlato della paura di diventare padre, non perché non volesse un figlio, ma perché la sua infanzia è stata segnata da un clima permeato dalla violenza: "Sono cresciuto in una famiglia, in cui l’aggressione fisica era concessa. Ho riportato cicatrici esteriori, ma anche interiori. Ho anche visto che mio padre picchiava mia madre. Sono eventi che in qualche modo ti feriscono emotivamente”, ha rivelato commuovendosi.

LEGGI ANCHE > Will Smith si racconta a casa: su Snapchat lancia uno "show dalla quarantena"

L'attore hollywoodiano ha confessato di aver voluto diventare papà da quando aveva 6 anni: "Tutto sommato ho amato la mia famiglia, ma so che non sarei mai stato come mio padre, spesso in preda ad attacchi di ira. Io ero un bambino educato e gentile, nonostante questo sono stato schiaffeggiato e picchiato". E ha poi raccontato del padre: "Quando si arrabbiava, si trasformava nella persona più stupida che abbia mai incontrato. Nonostante tutto, oggi, non provo rancore nei suoi confronti. Mio padre non era convinto dell’importanza della scuola, nonostante tutto ci sono andato e ho imparato tantissimo perché è fondamentale che qualsiasi cosa uno faccia debba farla bene”.

Smith si è commosso parlando delle sensazioni che ha provato quando è tornato a casa con il suo primo figlio (Willard Carroll “Trey” Smith III è nato nel 1992), avuto con l’ex moglie: “Ero terrorizzato. Ho pianto così tanto. Pensavo: ‘Non posso farcela. Non sono la persona giusta’”. E a proposito del divorzio con Sheree Zampino, l'interprete di "Willy, il principe di Bel-Air" non ha dubbi a descriverlo come uno dei momenti più dolorosi: ”È stata la cosa peggiore della mia vita, è stato il mio ultimo fallimento. Diverse volte sono stato ferito nella vita, ma credo sia nulla al confronto, quando divorzi e ti allontani da un figlio di due anni. Sono stati anni difficili”.

Al termine della toccante intervista, Jade ha congedato il marito con parole piene di stima e d'amore: “Sei davvero un grande padre. Sei stato un ottimo partner. Non è stato facile per te essere papà, ma ne è valsa decisamente la pena”.

TI POTREBBE INTERESSARE: