"We Are The World", 35 anni fa i grandi della musica americana tendevano la mano all'Africa

Il 7 marzo del 1985 usciva in tutto il mondo " We Are The World ", il brano scritto da Michael Jackson e Lionel Ritiche , con la produzione di Quincy Jones , per raccogliere fondi da destinare all'Etiopia afflitta da una tragica carestia. Interpretato da "Usa for Africa", un supergruppo di 45 stelle assolute , da Bruce Springsteen a Stevie Wonder, passando per Billy Joel, Bob Dylan e Ray Charles, incassò 100 milioni di dollari e ottenne 4 Grammy .

Con 20 milioni di copie è tutt'ora il singolo più venduto della storia della musica. In quella primavera del 1985, "We Are The World" fece da ponte ideale tra la prima grande prova di solidarietà, realizzata dagli artisti di Band Aid qualche mese prima, con "Do They Know It's Christmas?", e il "Live Aid" organizzato da Bob Geldof nel luglio seguente, e di cui "We Are The World" fu il brano di chiusura.

La scintilla partì da Harry Belafonte, nel dicembre del 1984, quando, indignato dal fatto che gli artisti afroamericani a differenza dei britannici non avessero fatto nulla per l'Etiopia, decise di realizzare lui stesso un brano. Il manager di Belafonte gli suggerì così di coinvolgere altri artisti. Il primo a essere chiamato fu Lionel Ritchie, che a sua volta si rivolse a Quincy Jones come produttore. All'epoca il legame tra Jones e Michael Jackson era indissolubile e così anche il re del pop entrò nel progetto immediatamente.

Il brano venne registrato in una sola notte, il 28 gennaio 1985, agli Hollywood A&M Studios, nella più assoluta segretezza, temendo che un simile raduno di star avrebbe potuto attirare una folla di fan e curiosi che avrebbe mandato tutto nel caos . La maggior parte degli artisti coinvolti, che nei giorni precedenti avevano ricevuto una cassettina con incisa la propria parte da imparare, arrivò alla registrazione subito dopo aver partecipato alla cerimonia degli American Music Awards: cantarono e registrarono tutta la notte, e il brano venne ultimato verso le 8 del mattino.

GLI ARTISTI COINVOLTI: Dan Aykroyd, Harry Belafonte, Lindsey Buckingham (Fleetwood Mac), Kim Carnes, Ray Charles, Bob Dylan, Sheila E., Bob Geldof, Hall & Oates, James Ingram, Jackie Jackson, Janet Jackson, La Toya Jackson, Marlon Jackson, Michael Jackson, Randy Jackson, Tito Jackson, Al Jarreau, Waylon Jennings, Billy Joel, Cyndi Lauper, Huey Lewis and the News, Kenny Loggins, Bette Midler, Willie Nelson, Jeffrey Osborne, Steve Perry (Journey), The Pointer Sisters, Lionel Richie, Smokey Robinson, Kenny Rogers, Diana Ross, Paul Simon, Bruce Springsteen, Tina Turner, Dionne Warwick, Stevie Wonder.

