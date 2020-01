Un "nuovo Live Aid" per aiutare l'Australia: ci saranno anche i Queen e Alice Cooper

I Queen e Alice Cooper saranno tra gli artisti che suoneranno al concerto per le vittime degli incendi in Australia: "Fire Fight Australia" che si terrà il 16 febbraio all`ANZ Stadium di Sydney e che Brian May ha definito una sorta di Live Aid australiano. Nove ore di concerti, presentati da Celeste Barber, per raccogliere denaro che verrà inviato ad alcune associazioni al lavoro per combattere gli incendi e aiutare le zone colpite.