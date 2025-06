Vox Marmoris, ecco i protagonisti dell’ottava edizione

Dal 24 luglio, Piazza Alberica ospita un’opera laser interattiva di Alberto Novello aka JesterN. L’artista presenta una performance ispirata alle curve di Lissajous, in cui suono e luce si fondono per creare un’esperienza sinestetica: la vibrazione sonora guida il movimento del laser in tempo reale. La piazza si trasforma in uno spazio aperto e inclusivo, pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età. Grazie a Silent Disco, sarà possibile usufruire di cuffie immersive partendo dalla Galleria Civico 1, per vivere l’installazione in movimento lungo il perimetro della piazza.