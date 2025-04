Apre Voce Triennale, nuovo spazio dedicato alla musica e al suono

Tra le manifestazioni che si svolgeranno all’interno di Voce nel corso dell’autunno vi sono la Milano Music Week, JazzMi, stabile in teatro si svolgerà anche in Voce. Sempre in autunno partiranno alcuni nuovi format: When Tradition meets Synthesizer, ciclo di appuntamenti a cura di Elasi che mette in dialogo musicisti tradizionali e giovani produttori, dando vita a jam session senza generi né confini; Musica Infinita, rassegna a cura del conduttore radiofonico di NTS Francesco Fusaro sulla musica classica contemporanea; un ciclo di concerti e performance a cura del musicista Lorenzo Senni; The Night We Met, a cura di Davide Giannella, che intreccia e mette in relazione ricerche e sperimentazioni nell’ambito delle arti visive e performative con quelle della musica e del suono