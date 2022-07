Violenza sessuale, Paul Haggis: "Nessuno stupro, ma ho commesso due errori. Scientology? Capaci di tutto"

Leggi Anche Violenza sessuale, il premio Oscar Paul Haggis torna libero

In un'intervista a Repubblica, Haggis ha sottolineato di non riuscire a spiegarsi "cosa abbia portato a queste

accuse false contro di me

Ostuni

". Per l'accusa, la donna avrebbe raggiunto il regista in Puglia, a, dove sarebbe stata abusata in un b&b. Ma questa versione, fornita durante un lungo incidente probatorio, non ha convinto gli inquirenti, che hanno rilasciato Haggis

Il Premio Oscar non ha escluso che in questa storia possa essere coinvolta

Scientology

, organizzazione di cui ha fatto parte ma dalla quale ha poi deciso di uscire, raccontando la sua esperienza in un documentario. "Lentamente sono arrivato a capire che Scientology era, in effetti, profondamente corrotta - ha spiegato -. Forse avrei dovuto capirlo molto prima, ma di certo non potevo più difenderla né farne parte. Non ho prove, ma da quello che ho imparato da Scientology, so che sono capaci di qualsiasi cosa. Se parli contro di loro, useranno qualsiasi mezzo per distruggere la tua reputazione, la tua carriera e la tua famiglia".