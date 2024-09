A Venezia 81 Luca Marinelli è Mussolini in "M – Il figlio del secolo": "Da antifascista è stato doloroso"

Per Marinelli "era prioritario che arrivasse tutta l'importanza del progetto. Tutti noi abbiamo una gigantesca ignoranza e non abbiamo fatto veramente i conti con il passato perché la storia si ripresenta adesso. Il sapere e il dubbio hanno una grande importanza sociale e politica". E poi ancora "Sono partito da questo allontanando qualsiasi tipo di aggettivo, così come è pericoloso definire queste persone come mostri o demoni: sono purtroppo umani come noi. Parliamo di un criminale a tutto tondo, che si è macchiato di crimini orrendi e ha scelto di fare quello che ha fatto". Per prepararsi al ruolo, oltre al libro di Antonio Scurati dal quale è tratta la serie tv, Marinelli ha attinto a diverse fonti, tra cui i video dell'Istituto Luce e un testo per lui fondamentale: quello dell'archeologo Ranuccio Bianchi Bandinelli, costretto a fare da guida a Mussolini. "Lì - ha spiegato l'attore - c'è veramente una descrizione accuratissima di una persona antifascista che descrive questa persona per quello che veramente era".