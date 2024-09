Venezia 81, in "Diva Futura" Pietro Castellitto è uno Schicchi "che sogna il sesso libero"

"Ho 32 anni, ho conosciuto Schicchi sul viale del tramonto - racconta Castellitto - quando andava in tv sotto il tavolo di Teo Mammucari in quanto marito di Eva Henger, ma le persone che ho incontrato e che lo hanno conosciuto direttamente tendono a tenere in vita il suo ricordo, legato a quegli anni '80 come al periodo più avventuroso della loro vita perché era uno che ti portava verso l'avventura".