Venezia 78: omaggio a Ezio Bosso, il suo mondo e la sua musica

"E' stata una sfida difficile, dal punto di vista tecnico ma soprattutto emotivo - racconta il regista Giorgio Verdelli che lo scorso anno aveva portato alla Mostra del cinema 'Paolo Conte, Via con me' - è stato fatto un lavoro da detective per scovare le centinaia di tracce lasciate da Bosso, un artista che ha fatto cose diverse, in situazioni anche fisicamente diverse, prima e durante la malattia, un artista che ha vissuto tante vite e tutte sempre in un'unica direzione: la musica".

"Ezio Bosso. Le cose che restano", 104 minuti in cui l'arte di questo musicista scomparso il 14 maggio 2020 a 48 anni per l'aggravarsi della malattia neurodegenerativa da cui era affetto dal 2011 si ascolta nella sua completezza di sinfonie, composizioni, colonne sonore come quella per Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores, oltre alle testimonianze di tanti amici, familiari, collaboratori ma anche tante sue interviste che sembrano oggi, a posteriori, un flusso di coscienza.

Ci sono gli inizi, il contrabbasso, il jazz, il teatro, poi il pianoforte adorato e le orchestre dirette, inclusa poi la fase popolare quella in cui tutti hanno conosciuto Bosso legata alla partecipazione nel 2016 al festival di Sanremo, con la sua lezione di musica e vita indimenticabile.

Un film motivazionale? "Senza dubbio. E' proprio questa - prosegue Verdelli - la potenza del documentario. In ogni cosa che abbiamo scovato, documentato, c'è sempre questo messaggio: la musica soprattutto, nonostante tutto, la perseveranza, la tenacia, il talento esercitato ad ogni costo. Spero sia di riferimento per i giovani, quelli che vogliono lavorare nella musica ma in generale per tutti. La storia di Bosso ne e' un esempio". Il film uscirà nelle sale solo il 4, 5, 6 ottobre e le prevendite cominceranno proprio il 13 settembre per festeggiare idealmente i suoi 50 anni.

Addio a Ezio Bosso, pianista e direttore d'orchestra: guarda le sue foto IPA 1 di 62 IPA 2 di 62 IPA 3 di 62 IPA 4 di 62 IPA 5 di 62 IPA 6 di 62 IPA 7 di 62 IPA 8 di 62 IPA 9 di 62 IPA 10 di 62 IPA 11 di 62 IPA 12 di 62 LaPresse 13 di 62 Italy Photo Press 14 di 62 Italy Photo Press 15 di 62 Italy Photo Press 16 di 62 Italy Photo Press 17 di 62 Italy Photo Press 18 di 62 Italy Photo Press 19 di 62 Italy Photo Press 20 di 62 Italy Photo Press 21 di 62 Italy Photo Press 22 di 62 Italy Photo Press 23 di 62 IPA 24 di 62 IPA 25 di 62 26 di 62 27 di 62 28 di 62 29 di 62 30 di 62 31 di 62 32 di 62 33 di 62 34 di 62 35 di 62 36 di 62 37 di 62 38 di 62 39 di 62 40 di 62 41 di 62 42 di 62 43 di 62 44 di 62 45 di 62 46 di 62 47 di 62 48 di 62 49 di 62 50 di 62 51 di 62 52 di 62 53 di 62 54 di 62 55 di 62 56 di 62 57 di 62 58 di 62 59 di 62 60 di 62 61 di 62 62 di 62 leggi dopo slideshow ingrandisci

TI POTREBBE INTERESSARE: