Venezia 77, Jasmine Trinca debutta alla regia: "Tutto su mia madre... in un corto"

In una Roma deserta, una madre e una figlia (interpretate da Alba Rohrwacher e Maayane Conti) on the road con una pesante valigia. Comincia così "BMM - Being My Mom" il corto passato nella sezione "Orizzonti" della 77esima Mostra del Cinema di Venezia, che segna il debutto alla regia di Jasmine Trinca. Il film è dedicato alla madre: "Con lei ho avuto un rapporto complesso madre-figlia, anche se tardivo: sono felice di aver fatto questo oltre che per me anche per lei", ha detto l'attrice.