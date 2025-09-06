Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
Speciale Mostra Cinema Venezia
in pole position

Venezia 2025: "The Voice of Hind Rajab" verso il Leone d'Oro

Il lungometraggio diretto dalla regista tunisina Kaouther Ben Hania tra i favoriti

06 Set 2025 - 11:27
© IPA

© IPA

L'edizione 2025 della Mostra del Cinema di Venezia è stata inevitabilmente influenzata da quello che sta accadendo a Gaza. Inaugurando l'evento, il direttore Alberto Barbera aveva ammesso di aspettarsi proteste e manifestazione. Le previsioni della vigilia si sono avverate. Non sono infatti mancati gli episodi legati a questo tema: dalla richiesta di non invitare gli attori Gal Gadot e Gerard Butler (in realtà la loro presenza non era prevista) al corteo organizzato al Lido, a cui ha preso parte anche la madrina del festival Emanuela Fanelli.

Venezia 2025, gli arrivi in Laguna da Julia Roberts a Noomi Rapace

1 di 14
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

"The Voice of Hind Rajab" strega Venezia 2025

 La ciliegina sulla torta potrebbe essere il Leone d'Oro a "The Voice of Hind Rajab", della regista tunisina Kaouther Ben Hania. Il lungometraggio è stato infatti accolto con una standing ovation di 24 minuti. Il film ripercorre la tragica vicenda della bambina palestinese di 6 anni uccisa dall'esercito israeliano a gennaio 2024 mentre era intrappolata in auto insieme ai familiari, nel tentativo di chiamare i soccorsi. In "The Voice of Hind Rajab" si sente la voce originale delle telefonate della piccola agli operatori della Mezza Luna Rossa palestinese, che purtroppo non sono riusciti a salvarla.

Leggi anche

"The voice of Hind Rajab" conquista Venezia 2025 con 24 minuti di applausi

Venezia, al Lido la manifestazione per la Palestina: partecipano anche attori e registi

Il totoleone di Venezia 2025

  I pronostici al Lido sono divisi al cinquanta per cento e in corsa per i riconoscimenti maggiori i più quotati restan: "A House of Dynamite" di Kathryn Bigelow, che evoca la guerra atomica, il "Frankenstein" quasi romantico di Guillermo Del Toro, "No Other Choice" di Park Chan-wook, "À pied d'œuvre" di Valerie Donzelli e la famiglia senza empatia di Jim Jarmush di "Father Mother Sister Brother".

Leggi anche

Venezia 2025, Carlo Verdone e l'appello dei pro Pal: "Sono stato messo in mezzo, nel testo non c'erano i nomi di Gadot e Butler"

Venezia 2025, Propal: "Ritirate l'invito a Gal Gadot e Gerard Butler" | Ma la presenza dei due attori non era prevista

Il Leoncino d'oro a "The Voice of Hind Rajab"

  Intanto "The Voice of Hind Rajab" si è già portato a casa 'Leoncino d'oro', riconoscimento che vien assegnato da una giuria di giovani studenti e studentesse delle scuole secondarie di II grado . Nel corso della cerimonia di premiazione, il film di Kaouther Ben Hania è stato premiato con la seguente motivazione: "Un film che non si limita a raccontare una storia, ma che la vive, la respira. Un'opera che ci rende inevitabilmente testimoni consapevoli e impotenti di fronte alla straziante rappresentazione dell'inutile scorrere del tempo. L'utilizzo di voci e immagini autentiche, condensate in scene di realismo tagliente, rendono l'immediatezza e la sincerità del sentimento vissuto, che non è solo un elemento narrativo, ma un riverbero emotivo che ci scava dentro, restituendo tutto il peso dell'esperienza che ci viene mostrata. Una magistrale interpretazione degli attori che si mettono a servizio della realtà, rendendo il legame con la recitazione indistinguibile. Una pretesa di umanità, un urlo necessario che desta le coscienze assopite"

Ti potrebbe interessare

mostra del cinema di venezia
venezia 2025

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema