Venezia 2025: "The Voice of Hind Rajab" verso il Leone d'Oro

L'edizione 2025 della Mostra del Cinema di Venezia è stata inevitabilmente influenzata da quello che sta accadendo a Gaza. Inaugurando l'evento, il direttore Alberto Barbera aveva ammesso di aspettarsi proteste e manifestazione. Le previsioni della vigilia si sono avverate. Non sono infatti mancati gli episodi legati a questo tema: dalla richiesta di non invitare gli attori Gal Gadot e Gerard Butler (in realtà la loro presenza non era prevista) al corteo organizzato al Lido, a cui ha preso parte anche la madrina del festival Emanuela Fanelli.