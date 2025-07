Venditti invita sul palco la ragazza disabile e rimedia alla gaffe di un anno fa

Dopo la tappa di Pompei, Venditti via social aveva annunciato la presenza della ragazza a Bari: "Passiamo da una fantastica Pompei a un'altra fantastica Bari, che è uno snodo importante in questa tournée perché ci sarà Cinzia. Tutti pensano che Cinzia sia quella della canzone, invece è quella ragazza autistica che è stata ferita, ma non volendo, da me. Io sono rimasto in contatto con la famiglia per tutto questo anno e questa volta la porto sul palco. Spero che sia un concerto bello, ma sicuramente lo sarà".