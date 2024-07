Aggredita e rapinata a Roma la vedova di Chris Cornell

Brutta avventura per Vicky Cornell, vedova di Chris Cornell, il cantante dei Soundgarden e degli Audioslave scomparso nel 2017. La donna è stata rapinata di un Rolex mentre si trovata in una zona del centro di Roma: è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato dal polso l'orologio in oro rosa con diamanti del valore di 50mila euro. Dopodiché l'aggressore l'avrebbe colpita con un pugno allo stomaco per poter fuggire indisturbata. Sul posto è intervenuta la polizia che indaga. La donna non ha richiesto cure mediche.