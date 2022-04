Debuttano i 3rd Secret, superband di icone grunge con membri di Nirvana, Soundgarden e Pearl Jam

Leggi Anche Morto Mark Lanegan, icona del grunge con gli Screaming Trees

Della band fanno anche parte il chitarrista Jon ‘Bubba’ Dupree (già nei Void e negli Hater, con Cameron) e dalle cantanti Jillian Raye, con cui Novoselic suona nei Giants In The Trees, e Jennifer Johnson. Sia la band che l'album sono una vera sorpresa, anche se Novoselic in un tweet cancellato a febbraio aveva accennato al fatto di essere "davvero impegnato a cercare di finire un album". Al momento non ha fornito ulteriori dettagli.

Krist Novoselic ha mantenuto un profilo relativamente basso negli ultimi anni, pubblicando un paio di album con la sua band

Giants in the Trees

Chris Cornell

nel 2017 e nel 2019, ed esibendosi occasionalmente anche con Dave Grohl. Per Cameron e Thayil, il nuovo progetto segna il loro primo album insieme dalla tragica scomparsa del loro compagno di band dei Soundgardennel 2017.

TI POTREBBE INTERESSARE: