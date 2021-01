Vasco Rossi riparte da Piazza Maggiore con il video di "Una canzone d'amore buttata via"

L'attesa era tanta e la risposta è stata adeguata: il nuovo singolo di Vasco Rossi , " Una canzone d’amore buttata via ", in un solo giorno di programmazione è balzato al primo posto di tutte le classifiche. La power ballad è anche la prima canzone dell’album che arriverà "dopo l’estate", esattamente il 12/11/21 (data palindroma). intanto esce il video , girato in una Piazza Maggiore di Bologna deserta.

"Saranno 10 canzoni e forse ci sarà un altro singolo, chi lo sa" ha detto il Kom che spera di tornare presto nel suo habitat naturale, il palco. Dopo aver portato la canzone per la prima volta in tv con Roberto Bolle, per il video Vasco ha voluto uno scenario molto suggestivo. Piazza Maggiore a Bologna. Non una location qualsiasi ma un luogo reale. E del cuore. Questa l’idea di Vasco e del regista Pepsy Romanoff, di tornare là dove tutto è nato e da lì ripartire per nuove avventure.

Piazza Maggiore, che non è soltanto una delle più belle piazze d’Italia, è anche e soprattutto, il palcoscenico del suo primo concerto in assoluto. Era il 26 maggio 1979 e tutto è cominciato da lì. In Piazza Maggiore Vasco ha tracciato il solco del rock italiano e in quella stessa Piazza Maggiore, beneaugurante, oggi ritorna. Quarant’anni dopo, Piazza Maggiore, resa ancora più suggestiva di notte, deserta e tutta sua, si trasforma in un palcoscenico speciale. E in un set cinematografico spettacolare, l’ideale per girare la scena di un film. Il nuovo film di Vasco Rossi parte da “Una canzone d’amore buttata via”. Curioso di vedere come andrà a finire.

