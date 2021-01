Vasco Rossi inaugura il 2021 con il primo dei dischi più attesi dell'anno

Il mondo della musica attende il 2021 come l'anno della rinascita, che almeno dia una svolta al grado zero in cui il settore è finito a causa della pandemia. Mentre sale la voglia e necessità di eventi live che tornino a riempire sale da concerto, arene e stadi, i prossimi dodici mesi sono pieni di album in uscita, alcuni già annunciati, altri già pianificati, alcuni da ufficializzare o ancora in lavorazione. Ci sarà il ritorno di Vasco Rossi e Laura Pausini e in ordine sparso quello di Adele, Rihanna, Foo Fighters. Red Hot Chili Peppers, Cure, Lana Del Rey .

In un video social, Vasco Rossi aveva svelato il titolo del nuovo singolo in uscita il primo giorno del 2021, "l'anno della rinascita". "Una canzone d'amore buttata via" è l'assaggio del prossimo album del cantante che verrà pubblicato dopo l'estate. Restando in Italia, nei primi mesi sono attesi i nuovi lavori di Carmen Consoli e Tommaso Paradiso, mentre verso la fine dell'anno ritornerà anche Laura Pausini. Già annunciati "La geografia del buio" che riporterà Michele Bravi in pista, "Buona Fortuna" dei Modà e "Unica" di Ornella Vanoni,

In ambito hip hop, mentre Salmo ha annunciato novità per l'inizio di gennaio, usciranno i nuovi lavori discografici di Inoki e Capo Plaza, senza dimenticare forse il nome più atteso: Madame. In attesa che il Festival di Sanremo rappresenti la rampa di lancio di qualche nuovo disco dei partecipanti. Si scommette ad esempio su Malika Ayane, Fulminacci, Ermal Meta, Maneskin, Aiello, Lo Stato Sociale, Max Gazzè, Coma_Cose, Noemi e Irama.

A livello internazionale la prima grande uscita mainstream sarà "Certified Lover Boy" sesto album di Drake, In dirittura d'arrivo il quarto lavoro di Adele, che uscirà a cinque anni dal precendente. Nessuna data e nessun riferimento temporale su quando però potrebbe uscire. I Foo Fighters si preparano a tornare a febbraio, quando sarà dato alle stampe "Medicine at Midnight", che il leader Dave Grohl ha annunciato essere nato con un'ispirazione bowieana. Durante il 2020 Rihanna ha fornito diversi aggiornamenti sul suo prossimo lavoro discografico, ideale seguito di "Anti" del 2016. La voce di "Diamonds" ha promesso "Varrà la pena aspettare". I fan la aspettano al varco il suo nono album.

Intanto Lana Del Rey ha già annunciato il "Chemtrails over the Country Club" e l’ex Beatles Ringo Starr è pronto a pubblicare un nuovo album solista, "Zoom In". Dopo che John Frusciante è tornato nel gruppo un anno fa, i Red Hot Chili Peppers hanno iniziato a lavorare sul nuovo lavoro già durante il 2020: "Stiamo scrivendo nuova musica, non siam mai stati così affiatati come ora", aveva rivelato a ottobre il chitarrista.

Non dimentichiamo che nei primi mesi arriverà il nuovo "Duets" di Sting. Conterrà appunto duetti con, tra gli altri, Eric Clapton, Shaggy, Mary J Blige e Zucchero. Durante il lockdown Robert Smith ha dichiarato di aver completato il nuovo album dei Cure, descrivendolo come veramente dark e "assolutamente intenso". Arriverà 13 anni dopo l'ultima prova in studio, "4:13 Dream".