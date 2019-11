Vasco Rossi annuncia i concerti del 2020: 4 date per il "Non Stop Live Festival"

Vasco Rossi ha annunciato le quattro date del suo "Non Stop Live Festival" per il 2020 tramite Instagram. Il rocker si esibirà il 10 giugno al Firenze Rocks, il 15 giugno all'I-Days di Milano (Aera Expo), il 19 al Circo Massimo per Rock in Roma e il 26 all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.