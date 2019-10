"Vasco non stop live", il tour diventa un film: l'annuncio Instagram del cantante

Bella notizia per i “Vasconvolti”, così si fanno chiamare i fan del celebre rocker: l’ultimo tour di Vasco Rossi diventa un lungometraggio . Ad annunciarlo è lo stesso cantante con una stories sul suo profilo Instagram: “Vasco Non Stop Live: il film!! A dicembre”, scrive. Anche se non precisa la data d'uscita nelle sale. La regia del film è stata affidata a Pepsy Romanoff, pseudonimo di Giuseppedomingo Romano, che da quattro anni trasporta sul grande schermo le performance di Vasco.

Un tour “senza fine” - Il “Vasco Non Stop Live” è il tour che, negli ultimi due anni, ha visto il cantante modenese sui palchi di tutta Italia. L’avventura è cominciata l’1 giugno 2018 allo Stadio Olimpico di Torino, passando poi per Padova, Roma, Bari, Messina e, nel 2019, Lignano, Milano e Cagliari. Ma non è ancora finita: a breve partirà la vendita online dei biglietti per il “Non Stop Live 2020”.

L’idea di questo spettacolo “senza fine” è nata dalla volontà di Vasco di condividere con i suoi fan un’esperienza musicale in continua evoluzione, senza mai scadere nella monotonia. Uno show innovativo che contiene però tutte le emozioni del passato.

Dopo il successo di “Vasco Modena Park” - “Vasco Non Stop Live” non è primo lungometraggio sul “Komandante”, soprannome datogli dai suoi fan.

Nel dicembre 2017, è uscito nelle sale italiane “Vasco Modena Park”, diretto sempre da Pepsy Romanoff. Film-racconto di 157 minuti del Modena Park, il concerto più amato e ricordato del rocker, andato in scena l’1 luglio 2017 per celebrare i suoi quarant’anni di carriera. Era stato lo stesso Vasco ad annunciare su Twitter l’incredibile successo delle vendite: “Polverizzato il record europeo!”. Quella sera nel capoluogo romagnolo c’erano 220mila spettatori in delirio.

Il docu-film "Siamo solo noi - 6 come 6" - Ma Vasco Rossi è apparso anche sul piccolo schermo. Il 17 luglio scorso è andato in onda in prima serata su Canale 5 il documentario "Siamo solo noi - 6 come 6", che racconta le sei date estive allo stadio di San Siro a Milano. I concerti meneghini hanno registrato tutti il sold out, con 350mila persone che cantavano a squarciagola.