Vasco: "La mascherina la metto anche sulle mani"

Non le manda certo a dire Vasco Rossi. E insiste sull'uso della mascherina per proteggersi dal coronavirus. Sui social il rocker lancia l'ultima provocazione: "Io la mascherina la metto anche sulle mani!". E sottolinea: "Pretendo che la indossino tutti quelli che per qualsiasi motivo mi avvicinano. Gli altri facciano come credono". Non tutti i follower però sono d'accordo tanto che si apre un vero e proprio dibattito tra favorevoli e contrari.