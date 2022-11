Valerio Scanu svela: "Ho avuto un tumore, mi hanno asportato mezzo polmone..."

Pochi giorni fa il cantante sardo, facendo coming out, ha chiesto la mano del compagno Luig Calcara, inginocchiandosi davanti a lui e aprendo una scatoletta (di scarpe) con l’anello. Un amico della coppia ha condiviso sui social il momento in cui Calcara, docente universitario del dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica alla Sapienza di Roma, si mostra sorpreso ed emozionato davanti alla proposta.

La malattia

Ed è proprio da questo video, mostrato durante la trasmissione, che Scanu comincia il suo racconto del doloroso momento della sua vita durante il 2020. "Ho fatto un po' il punto e quando mi chiedono perché Luigi? Metto insieme dei tasselli e capisco che se ci fosse stato Luigi in quello specifico momento, lui mi sarebbe stato vicino...".



Così l'artista svela i particolari della sua malattia: "In quel periodo ero solo, un po’ ho schermato la mia famiglia minimizzando, non volevo che nessuno venisse ad assistermi, e un po’ perché volevo fare l’eroe, però se avessi avuto vicino una persona, se ci fosse stato Luigi sono sicuro che lui mi sarebbe stato vicino".

Confessione toccante che Scanu fa entrando anche nei dettagli: "Era una cosa di neanche due centimetri, per cui non si poteva fare l’esame istologico perché era molto centrale, e fare un ago aspirato poteva fare più danni che asportando completamente la parte. Qualcuno mi diceva ‘è una cicatrice da polmonite, qualcun altro ‘non ci piace, meglio levarlo', però a mio padre all'inizio dicevo che era una cicatrice... ho un po' minimizzato".



Il cantante, vincitore del Festival di Sanremo nel 2010 con il brano "Per tutte le volte che...", che si è laureato in giurisprudenza e ha intenzione di affiancare alla sua attività musicale anche quella di avvocato, ha poi specificato: "Mi sono operato a giugno. Dopo che hanno fatto l'istologico estemporaneo, era uscito che si trattava di un adenocarciroma, quindi maligno. Quindi si è proceduto ad eliminare tutti i linfonodi. Poi abbiamo aspettato un paio di settimane per capire se di dovevo fare anche una terapia supplementare...".

Scanu, che ha anche partecipato all'Isola dei Famosi 2015, ricorda di essere sempre stato tranquillo ma di avere un unico solo cruccio, quello che suo padre Tonino, ucciso dal Covid, fosse morto "facendo un voto per lui".

Del padre, a cui era molto legato, il cantante parla con profondo affetto ricordando come, dopo il suo outing con i genitori, scoppiò a piangere, ma non per la notizia sull'omosessualità del figlio: "Piangeva perché pensava a quanto avevo dovuto soffrire nel pensare alla loro possibile reazione alla notizia...".

Il fidanzato

Valerio Scanu e Luigi Calcara fanno coppia dall’estate 2020. Del compagno del cantante si sa che è nato in Sicilia e vive a Roma, è un docente universitario alla Sapienza. I due si sono conosciuti grazie ad un commento lasciato da Luigi sull’Instagram di Valerio Scanu, che aveva postato uno scatto di se stesso in costume: "Luigi ha visto la foto e ha detto 'che bello', io ho risposto e abbiamo iniziato a parlare...". Poi il primo incontro e la scintilla: "Di lui mi ha colpito soprattutto la sua semplicità, il suo essere attento a tutti e a tutto... mi ricorda un po' mio padre".



Valerio e Luigi si uniranno civilmente in matrimonio nel 2023, anche se per il momento non c’è ancora una data definitiva per il grande evento.