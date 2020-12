Il dramma di Valerio Scanu: è morto suo padre a causa del Covid

Era stato lo stesso cantante a spiegare durante una diretta televisiva, il 10 dicembre, che il padre era ricoverato per Covid. Una testimonianza molto sentita, che lo aveva provato e commosso. "Sono 11 giorni che è intubato - aveva detto ospite di "Storie italiane" -. Molte notizie erano frammentarie: loro sono in Sardegna, io a Roma. Adesso abbiamo tutte le informazioni, ma le sue situazioni migliorano e peggiorano da un momento all’altro". Il padre era stato ricoverato in condizioni discrete dopo che era stato trovato positivo al tampone. Poi le sue condizioni sono precipitate. "Una dottoressa mi ha raccontato che prima di portarlo in terapia intensiva parlava, parlava - aveva ricordato Valerio -. Lui è molto altruista".

POTREBBE INTERESSARTI: